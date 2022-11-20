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Подстолье для барной стойки

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Характеристики товара

Описание

Данные для транспортировки
Упаковка
900 х 620 х 80
Объем упаковки (1 шт.), куб. м.
0,045
Вес Брутто, кг
5,70

Подстолье для барной стойки — это независимая опора предназначенная для поддержки одного плеча барной столешницы


Обычно для столешницы требуется два подстолья, но для барной стойки хватит и одного, если вторая сторона столешницы крепится к стене или опирается на мебельный каркас.
Подстолье высотой 865 мм, изготовлено из металлической профильной трубы 60 х 30 мм с полимерным покрытием


Возможна регулировки высоты ножек +15 мм при неровности поверхности пола.
Размер площадки подстолья для крепления: 595 х 60 мм с 4-мя отверстиями (входное Ø11 мм; выходное Ø6 мм)


Покрытие металлокаркаса порошковая окраска: только Черный муар (RAL 9005).
ФУРНИТУРА (комплектация): Подстолье для барной стойки №20 – 1 шт; Регулируемые опоры М8*25 (25М8-25ЧН) – 2 шт; Винт М6*14 (DIN 912 полная резьба) под шестигранник – 4 шт; Ключ шестигранный SW5 – 1 шт; Футорка металлическая ввинчиваемая М6/Ø10*13 мм (для столешницы); Упаковка – 1 шт


Для сверловки под Футорки М6/10*13мм рекомендуем использовать сверло по дереву Ø8 мм с зинковкой 2 мм, глубина сверления 14 мм


Рекомендации: В качестве столешницы рекомендуем использовать полотно ЛДСП толщиной от 16 до 25 мм

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Основные характеристики

  • Высота865 мм
  • Ширина595 мм
  • Глубина60 мм
  • Вес5.5 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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