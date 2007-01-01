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Настоящее фото товара Стальное Подстолье 1003ЕМ двойное, произведённого компанией ChiedoCover
Стальное Подстолье 1003ЕМ двойное
76 оценок
11 090
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Стальное Подстолье 1003ЕМ двойное - фото 1Стальное Подстолье 1003ЕМ двойное - фото 2Стальное Подстолье 1003ЕМ двойное - фото 3

Стальное Подстолье 1003ЕМ двойное

Артикул: CH-009-548
76 оценок
Основные характеристики
  • Ширина750 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота730 мм
  • Вес21 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье металлическое.
Труба и основание-нержавеющая сталь матовая.
Рекомендуемый размер столешницы-120*80. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Глубина: 40 см
Длина: 75 см
Высота: 73 см
Вес нетто: 21,1 кг
Вес брутто: 21,6 кг
Объем: 0,026 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина750 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота730 мм
  • Вес21 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы1200*800 мм
  • Материал подстольясталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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