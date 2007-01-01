Характеристики товара
Описание
Подстолье металлическое.
Труба и основание-нержавеющая сталь матовая.
Рекомендуемый размер столешницы-120*80. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Глубина: 40 см
Длина: 75 см
Высота: 73 см
Вес нетто: 21,1 кг
Вес брутто: 21,6 кг
Объем: 0,026 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина750 мм
- Глубина400 мм
- Высота730 мм
- Вес21 кг
- Рекомендуемый размер столешницы1200*800 мм
- Материал подстольясталь
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет