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Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная

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Характеристики товара

Описание

Одно из предложений нашей компании — это столешницы с декоративным пластиком высокого давления HPL. Оснащение ресторана, бара или кафе данным видом продукции станет не только шагом в сторону повышения привлекательности дизайна интерьера, поскольку изделия выполнены в лаконичном стиле, способном подчеркнуть эстетику пространства. Кроме того, оснащение ресторана данным видом столешниц является еще и важным функциональным решением, так как изделия благодаря своей прочности и надежности способны выдержать высокие эксплуатационные нагрузки, сохранив свой внешний вид привлекательным на все время использования.Стоит подчеркнуть еще один момент: данные столешницы действительно способны украсить столы для баров. За счет разнообразия выбора декоративной отделки (вишня, венге, орех) и вариативности размеров можно подобрать изделие, подходящее для различных типов подстольев. Ведь гармония в сочетании вариантов декорирования ресторана достигается путем комбинации дополняющих друг друга элементов, и мы это полностью учитываем.

Материал: МДФ с пластиком HPL
Материал кромки: Пластик HPL
Страна производства: Россия

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Основные характеристики

  • Высота25 мм
  • Толщина25 мм
  • Материал столешницыМДФ, ДСП, HPL
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Толщина столешницымм Вескг Цена с кромкой-пластик 1мм Цена с ПВХ-кромкой 2мм
600 600 25 7,54690 4890
700 700 25 10,2 5790 6090
800 800 25 13,3 7390 7890
900 900 25 16,8 11690 11890
1100 700 25
 16 8590 9090
1100 800 25
 18,3 10390 10790
1200 700 25
 17,59590 9890
1200 800 25
 20 1039010990
1400 700 25
 20,4 11690 11990
1400 800 25
 23,3 1389014190
1600 800 25
 26,9 15590 16190
1800 800 25
 29,9 1909019990

Варианты столешницы

Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная - столешница в цвете БелыйБелый
Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная - столешница в цвете БукБук
Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная - столешница в цвете ВенгеВенге
Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная - столешница в цвете Дуб рустик 07Дуб рустик 07
Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная - столешница в цвете Дуб темный 02Дуб темный 02
Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная - столешница в цвете Дуб юконДуб юкон
Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная - столешница в цвете Бук 13Бук 13
Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная - столешница в цвете Орех рустик 06Орех рустик 06
Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная - столешница в цвете Орех темный 04Орех темный 04
Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная - столешница в цвете ОрехОрех
Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная - столешница в цвете Рогожка серая 05Рогожка серая 05
Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная - столешница в цвете Старый орехСтарый орех
Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная - столешница в цвете Темный венгеТемный венге

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