Характеристики товара
Описание
СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН заключен в изящных ножках, соединенных дугообразными металлическими прутьями, которые вносят в образ готового стола утонченность.
НАДЕЖНОЕ металлическое основание окрашено порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Металлическая труба, диаметром/толщиной 20х1,5 мм. и пруток диаметром 5 мм.
БЕЗОПАСНОСТЬ. Все основания проходят производственные испытания по проверке качества на прочность и выдерживают продолжительные нагрузки. Максимальная статическая нагрузка на основание – 50 кг.
СТОЛЕШНИЦЫ можно использовать круглые и квадратные от 600 - 900 мм.
Для столешниц больших размеров 1100х700 и 1200х800 используйте ДВА основания для стола.
ПОЛНОСТЬЮ РАЗБОРНОЕ основание позволяет хранить и транспортировать в плоской картонной упаковке.
СТАНЬТЕ ДИЗАЙНЕРОМ СВОЕГО СТОЛА!
Вы можете выбрать любой цвет, размер и форму столешницы в нашем конструкторе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина520 мм
- Высота730 мм
- Вес3.2 кг
- Материалметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет