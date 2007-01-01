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Настоящее фото товара Основание для стола Ландау, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
Основание для стола Ландау, черный муар
97 оценок
4 090
Товар в корзине. Перейти
Основание для стола Ландау, черный муар - фото 1Основание для стола Ландау, черный муар - фото 2Основание для стола Ландау, черный муар - фото 3

Основание для стола Ландау, черный муар

Артикул: CH-021-413
97 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота730 мм
  • Вес3.2 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание


СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН заключен в изящных ножках, соединенных дугообразными металлическими прутьями, которые вносят в образ готового стола утонченность.



НАДЕЖНОЕ металлическое основание окрашено порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Металлическая труба, диаметром/толщиной 20х1,5 мм. и пруток диаметром 5 мм.



БЕЗОПАСНОСТЬ. Все основания проходят производственные испытания по проверке качества на прочность и выдерживают продолжительные нагрузки. Максимальная статическая нагрузка на основание – 50 кг.



СТОЛЕШНИЦЫ можно использовать круглые и квадратные от 600 - 900 мм.
Для столешниц больших размеров 1100х700 и 1200х800 используйте ДВА основания для стола.



ПОЛНОСТЬЮ РАЗБОРНОЕ основание позволяет хранить и транспортировать в плоской картонной упаковке.



СТАНЬТЕ ДИЗАЙНЕРОМ СВОЕГО СТОЛА!
Вы можете выбрать любой цвет, размер и форму столешницы в нашем конструкторе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота730 мм
  • Вес3.2 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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