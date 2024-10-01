Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес21,0 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD1100 мм
- Материал подстольясталь
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье Лофт 2
Барное подстолье 1054EM, белое
Подстолье Кобе М
Подстолье фуд-корт белое
Подстолье Дориджи
Подстолье 2123EM
Подстолье ER 4018 (белый)
Подстолье Джимпи
Подстолье для офисного стола лофт, черное
Слэб Nuremberg
Столешница Werzalit квадратная 800x800, белый
Столешница Fundermax, прямоугольная форма
Столешница Werzalit WOODART
Столешница Oxalit Valencia
Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, бук
Столешница Дуолит, круг 80
Столешница из дерева манго квадрат, серый
Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 900x900
Столешница Luka
Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо
Подстолье металлическое 1220
Стальное Подстолье 1027EM двойное
Стальное Подстолье 1003EM двойное
Подстолье Ярис, барное
Подстолье Обвязка, с подвесами для стульев
Подстолье Блин №1, барное
Подстолье для стола Лофт-4
Подстолье Double-Z
Подстолье фуд-корт