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Подстолье 4007 - фото 1

Подстолье 4007

Артикул: CH-066-142
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес21,0 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD1100 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный

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