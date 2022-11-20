Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота735 мм
- Ширина680 мм
- Длина680 мм
- Материал подстольяметалл
- Цветсерый
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо
Подстолье металлическое Классика
Подстолье Классик 80
Подстолье Классик 80 М
Подстолье ЧК
Подстолье ЧК М
Подстолье стальное №5
Подстолье металлическое Окто мини
Каркас "Лидер 3"
Опора для стола Лофт №11
Пододеяльник Евро 220x240 см, бязь 125гр
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Пододеяльник Евро 200x220 см, сатин 135гр
Пододеяльник Евро 220x240 см, сатин
Подстолье двойное 1048
Подстолье металлическое 1041EM
Встраиваемый светильник Стэрия
Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо
Подстолье металлическое Квадро Трапезе
Подстолье металлическое Квадро NEW
Подстолье металлическое 1033
Подстолье металлическое 1233
Подстолье Квадро Slim
Подстолье металлическое 1010
Подстолье металлическое 1220
Подстолье металлическое 1247