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Настоящее фото товара Подстолье Парсон, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье Парсон
78 оценок
10 290
Товар в корзине. Перейти
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Подстолье Парсон

Артикул: CH-016-164
78 оценок
Основные характеристики
  • Длина1000 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота1160 мм
  • Материалсталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Надежное металлическое подстолье – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:
1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота1160 мм
  • Материалсталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Подстолье Парсон - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Подстолье Парсон - каркас в цвете ШампаньШампань
Подстолье Парсон - каркас в цвете БронзаБронза
Подстолье Парсон - каркас в цвете ТитанТитан
Подстолье Парсон - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Подстолье Парсон - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Подстолье Парсон - каркас в цвете СереброСеребро
Подстолье Парсон - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Подстолье Парсон - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Подстолье Парсон - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Подстолье Парсон - каркас в цвете ПиранПиран
Подстолье Парсон - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Подстолье Парсон - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Подстолье Парсон - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Подстолье Парсон - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Подстолье Парсон - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Подстолье Парсон - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

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