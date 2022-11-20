Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1160 мм
- Ширина450 мм
- Длина1000 мм
- Материалсталь
- Цветчерный
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо
Подстолье металлическое Классика
Подстолье Классик 80
Подстолье Классик 80 М
Подстолье ЧК
Подстолье ЧК М
Подстолье стальное №5
Подстолье металлическое Окто мини
Подстолье хромированное 1261
Подстолье чугунное 4570
Сундук Люкс
Металлический шкаф Nobilis 1 секция
Металлический шкаф Nobilis 2 секции
Металлический шкаф Nobilis 4 секции
Светильник лофт 5 ламп
Стол Металл