Характеристики товара
Описание
Лаконичный подвесной светильник из коллекции Sega выполнен в стиле лофт. Матовый металлический плафон округлой формы будет эффектным дополнением в любом помещении. Такой светильник прекрасно подойдет в интерьер кухни, холла или комнаты отдыха.
- Площадь освещения 3 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 32,5*32,5*20,5
Вес брутто: 0,8
Объем: 0,022
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина315 мм
- Материалметалл
- Цветкоричневый, золотой