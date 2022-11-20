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Подвесной светильник V6044-1P Scrumbel

13 оценок

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Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник из коллекции Scrumbel. Сферичный плафон диаметром 10 см, создан из матового стекла для более мягкого и комфортного освещения. Металлический каркас золотого цвета декорирован плоским диском, который гармонично сочетается с воздушным плафоном. Светильник надёжно крепится к потолку с помощью крепёжной планки, общая высота светильника 120 см. Данная модель с площадью освещения 6 м² станет прекрасным источником света для кухни, холла или обеденной зоны.

  • Площадь освещения 6 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя G9
  • Мощность лампы 30 Вт.
  • Общая мощность светильника 30 Вт.
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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина250 мм
  • Длина250 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый, золотой

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