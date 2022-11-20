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Подвесной светильник V2783-3P Brizzi 3*E27*60W - фото 1Подвесной светильник V2783-3P Brizzi 3*E27*60W - фото 2Подвесной светильник V2783-3P Brizzi 3*E27*60W - фото 3

Подвесной светильник V2783-3P Brizzi 3*E27*60W

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Характеристики товара

Описание

Лаконичный подвесной светильник Brizzi в стиле лофт. Плафоны выполнены из прозрачного стекла с декорированной серебристой полоской. В качестве источника освещения подойдут лампы накаливания или LED с цоколем Е27. Стилизованная оплётка провода дополняет сдержанный образ светильника. Общая высота составляет 120 см, отличный вариант для комнат с высокими потолками. Данная модель станет прекрасным источником света для кухни, обеденной зоны, холла.

  • Площадь освещения 8 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 3
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 180 Вт.

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 47*26,5*26

Вес брутто: 2,8

Объем: 0,032

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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветсеребряный

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