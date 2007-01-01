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Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Квиндесим Х, произведённого компанией ChiedoCover
Светильник лофт Трапеция Квиндесим Х
70 оценок
5 190
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Светильник лофт Трапеция Квиндесим Х - фото 1Светильник лофт Трапеция Квиндесим Х - фото 2Светильник лофт Трапеция Квиндесим Х - фото 3
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Реальное изображение товара 1 Светильник лофт Трапеция Квиндесим Х производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Светильник лофт Трапеция Квиндесим Х производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Светильник лофт Трапеция Квиндесим Х производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Светильник лофт Трапеция Квиндесим Х производства ChiedoCover

Светильник лофт Трапеция Квиндесим Х

Артикул: CH-008-070
70 оценок
Основные характеристики
  • Ширина200 мм
  • Глубина200 мм
  • Высота200 мм
  • Цветчерный
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина200 мм
  • Глубина200 мм
  • Высота200 мм
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Светильник лофт Трапеция Квиндесим Х - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Светильник лофт Трапеция Квиндесим Х - каркас в цвете ШампаньШампань
Светильник лофт Трапеция Квиндесим Х - каркас в цвете БронзаБронза
Светильник лофт Трапеция Квиндесим Х - каркас в цвете ТитанТитан
Светильник лофт Трапеция Квиндесим Х - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Светильник лофт Трапеция Квиндесим Х - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Светильник лофт Трапеция Квиндесим Х - каркас в цвете СереброСеребро
Светильник лофт Трапеция Квиндесим Х - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Светильник лофт Трапеция Квиндесим Х - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Светильник лофт Трапеция Квиндесим Х - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Светильник лофт Трапеция Квиндесим Х - каркас в цвете ПиранПиран
Светильник лофт Трапеция Квиндесим Х - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Светильник лофт Трапеция Квиндесим Х - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Светильник лофт Трапеция Квиндесим Х - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Светильник лофт Трапеция Квиндесим Х - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Светильник лофт Трапеция Квиндесим Х - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Светильник лофт Трапеция Квиндесим Х - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

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