Характеристики товара
Описание
Стильный подвесной светильник Sector от итальянского бренда Moderli. Стеклянные матовые плафоны создают мягкое и комфортное освещение. Металлический каркас длиной 118 см крепится к потолку на планку и дополнительно на 2 прочных троса. Общая площадь освещения составляет 22 м², что позволяет использовать данную модель светильника в больших и просторных помещениях.
- Площадь освещения 22 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 5
- Тип цоколя G9
- Мощность лампы 30 Вт.
- Общая мощность светильника 150 Вт.
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина100 мм
- Длина1180 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый, золотой