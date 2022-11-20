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Подвесной светильник V3080-5P Sector

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Характеристики товара

Описание

Стильный подвесной светильник Sector от итальянского бренда Moderli. Стеклянные матовые плафоны создают мягкое и комфортное освещение. Металлический каркас длиной 118 см крепится к потолку на планку и дополнительно на 2 прочных троса. Общая площадь освещения составляет 22 м², что позволяет использовать данную модель светильника в больших и просторных помещениях.

  • Площадь освещения 22 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 5
  • Тип цоколя G9
  • Мощность лампы 30 Вт.
  • Общая мощность светильника 150 Вт.
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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина100 мм
  • Длина1180 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый, золотой

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