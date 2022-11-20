Характеристики товара
Описание
Длина: 250 мм
Ширина: 250 мм
Высота: 270 мм
Длина: 250 мм
Ширина: 250 мм
Высота: 270 мм
Люстра Odeon Magali
Люстра Odeon Light Kavalle
Люстра Odeon Light Plesansa
Люстра Odeon Light Tender
Люстра Odeon Light Merida
Люстра подвесная Odeon Light Lurdi
Люстра Odeon Light Krona
Люстра Odeon Light Kuvia
Люстра Odeon Light Grif
Люстра Атенри
Скамья Престиж
Стул Новая классика черный/ салатовый/ белый
Стул Марго
Стул мягкий Алекс
Стул Гранд Л
Стул Гранд М
Стул Идальго
Стул Тройка
Стул Мягкий
Стул Мягкий Лотос