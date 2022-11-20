Товар в корзине. Перейти
Светильник лофт Трапеция Квиндесим - фото 1Светильник лофт Трапеция Квиндесим - фото 2

Светильник лофт Трапеция Квиндесим

20 оценокХит продаж
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Светильник лофт Трапеция Виджинти Биг
Светильник лофт Трапеция Виджинти Биг
Следующий Светильник лофт Трапеция Виджинти
Светильник лофт Трапеция Виджинти Биг

Характеристики товара

Описание

Длина: 250 мм

Ширина: 250 мм

Высота: 270 мм


Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Настоящее фото товара Люстра Odeon Magali, произведённого компанией ChiedoCover
от14 598
Оптовая цена
15

Люстра Odeon Magali

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Kavalle, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Люстра Odeon Light Kavalle

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Plesansa, произведённого компанией ChiedoCover
17 810
Оптовая цена
9

Люстра Odeon Light Plesansa

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Tender, произведённого компанией ChiedoCover
от16 779
Оптовая цена
15

Люстра Odeon Light Tender

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Merida, произведённого компанией ChiedoCover
от16 040
Оптовая цена
16

Люстра Odeon Light Merida

Настоящее фото товара Люстра подвесная Odeon Light Lurdi, произведённого компанией ChiedoCover
от15 550
Оптовая цена
13

Люстра подвесная Odeon Light Lurdi

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Krona, произведённого компанией ChiedoCover
от13 739
Оптовая цена
10

Люстра Odeon Light Krona

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Kuvia, произведённого компанией ChiedoCover
от18 586
Оптовая цена
7

Люстра Odeon Light Kuvia

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Grif, произведённого компанией ChiedoCover
от19 470
Оптовая цена
12

Люстра Odeon Light Grif

Настоящее фото товара Люстра Атенри, произведённого компанией ChiedoCover
от29 790
Оптовая цена
15

Люстра Атенри

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Скамья Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
14

Скамья Престиж

Стул Новая классика черный/ салатовый/ белыйНастоящее фото товара Стул Новая классика черный/ салатовый/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
14

Стул Новая классика черный/ салатовый/ белый

Настоящее фото товара Стул Марго, произведённого компанией ChiedoCover
от15 790
Оптовая цена
11

Стул Марго

Настоящее фото товара Стул мягкий Алекс, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
13

Стул мягкий Алекс

Настоящее фото товара Стул Гранд Л, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
8

Стул Гранд Л

Настоящее фото товара Стул Гранд М, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
5

Стул Гранд М

Настоящее фото товара Стул Идальго, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
12

Стул Идальго

Настоящее фото товара Стул Тройка, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
9

Стул Тройка

Настоящее фото товара Стул Мягкий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
15

Стул Мягкий

Настоящее фото товара Стул Мягкий Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
11

Стул Мягкий Лотос

Другие товары из разделамебель для спальни
Шкаф Классика №1Настоящее фото товара Шкаф Классика №1, произведённого компанией ChiedoCover
105 590
Оптовая цена
12

Шкаф Классика №1

Диван ДжинаНастоящее фото товара Диван Джина, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
14

Диван Джина

Тахта СолоНастоящее фото товара Тахта Соло, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
15

Тахта Соло

Настоящее фото товара Пуф Бочонок, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
10

Пуф Бочонок

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 11 шт.
Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от202 290
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден