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Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Квиндесим, произведённого компанией ChiedoCover
Светильник лофт Трапеция Квиндесим
67 оценок
2 720
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Светильник лофт Трапеция Квиндесим - фото 1Светильник лофт Трапеция Квиндесим - фото 2Светильник лофт Трапеция Квиндесим - фото 3
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Светильник лофт Трапеция Квиндесим

Артикул: CH-008-068
67 оценок
Основные характеристики
  • Длина250 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота270 мм
  • Материалметалл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина250 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота270 мм
  • Материалметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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Варианты каркаса - Покрытие

Светильник лофт Трапеция Квиндесим - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Светильник лофт Трапеция Квиндесим - каркас в цвете ШампаньШампань
Светильник лофт Трапеция Квиндесим - каркас в цвете БронзаБронза
Светильник лофт Трапеция Квиндесим - каркас в цвете ТитанТитан
Светильник лофт Трапеция Квиндесим - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Светильник лофт Трапеция Квиндесим - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Светильник лофт Трапеция Квиндесим - каркас в цвете СереброСеребро
Светильник лофт Трапеция Квиндесим - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Светильник лофт Трапеция Квиндесим - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Светильник лофт Трапеция Квиндесим - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Светильник лофт Трапеция Квиндесим - каркас в цвете ПиранПиран
Светильник лофт Трапеция Квиндесим - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Светильник лофт Трапеция Квиндесим - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Светильник лофт Трапеция Квиндесим - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Светильник лофт Трапеция Квиндесим - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Светильник лофт Трапеция Квиндесим - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Светильник лофт Трапеция Квиндесим - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

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