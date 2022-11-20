Товар в корзине. Перейти
Пуф Дали с ящиком велюр, серый - фото 1Пуф Дали с ящиком велюр, серый - фото 2Пуф Дали с ящиком велюр, серый - фото 3Пуф Дали с ящиком велюр, серый - фото 4Пуф Дали с ящиком велюр, серый - фото 5

Пуф Дали с ящиком велюр, серый

Артикул: CH-050-921
14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пуф Дали с ящиком велюр, свето-серый
Пуф Дали с ящиком велюр, свето-серый
Следующий Пуф Грейс квадрат с ящиком, велюр синий
Пуф Дали с ящиком велюр, свето-серый

Характеристики товара

Описание

Круглый пуф с ящиком на металлических ножках. Мягкая обивка выполнена из износостойкого велюра с декоративной отстрочкой по бокам. Металлические ножки черного цвета выдерживают нагрузку до 120 кг. Подпятники в основании ножек делают пуф более устойчивым и предотвращают скольжение. Под сидением имеется ящик для хранения мелочей, крышка полностью съемная. Пуфик станет отличным дополнением для спальни, прихожей или зала.
Высота пуфа: 44 см. Ширина: 43 см.
Размеры ящика для хранения: 26,5*30*30 см.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 40*40*47
Вес брутто: 5,600
Объем: 0,075

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота440 мм
  • Вес5.1 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • ОбивкаВелюр
  • Материал ножекметалл
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки400 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Вес упаковки5.60 кг

Похожие товары

Пуфик Черепашка, без короба и крышкиНастоящее фото товара Пуфик Черепашка, без короба и крышки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
39

Пуфик Черепашка, без короба и крышки

Пуфик Хрюша, белаяНастоящее фото товара Пуфик Хрюша, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
30

Пуфик Хрюша, белая

Пуфик Хрюша, розоваяНастоящее фото товара Пуфик Хрюша, розовая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
49

Пуфик Хрюша, розовая

Пуфик Хрюша, желтаяНастоящее фото товара Пуфик Хрюша, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
45

Пуфик Хрюша, желтая

Пуфик Хрюша, бирюзоваяНастоящее фото товара Пуфик Хрюша, бирюзовая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
32

Пуфик Хрюша, бирюзовая

Пуфик Бульдог с крышкой, черныйНастоящее фото товара Пуфик Бульдог с крышкой, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
48

Пуфик Бульдог с крышкой, черный

Пуфик Бульдог без крышки, черныйНастоящее фото товара Пуфик Бульдог без крышки, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
38

Пуфик Бульдог без крышки, черный

Пуфик Бульдог без крышки, коричневыйНастоящее фото товара Пуфик Бульдог без крышки, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
36

Пуфик Бульдог без крышки, коричневый

Пуфик Бульдог с крышкой, коричневыйНастоящее фото товара Пуфик Бульдог с крышкой, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
33

Пуфик Бульдог с крышкой, коричневый

Пуфик Слон без крышки, темно-серыйНастоящее фото товара Пуфик Слон без крышки, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
42

Пуфик Слон без крышки, темно-серый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Банкетка Алагуела, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена
70

Банкетка Алагуела

Банкетка АлегретеНастоящее фото товара Банкетка Алегрете, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена
40

Банкетка Алегрете

Настоящее фото товара Банкетка Амристар, произведённого компанией ChiedoCover
от28 790
Оптовая цена
97

Банкетка Амристар

Банкетка ЛофтНастоящее фото товара Банкетка Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
82

Банкетка Лофт

Распродажа
Пуф Клайс велюр зеленыйНастоящее фото товара Пуф Клайс велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 99021
4 990 ₽Оптовая цена
80

Пуф Клайс велюр зеленый

В наличии 47 шт.
Банкетка ЧентоНастоящее фото товара Банкетка Ченто, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
46

Банкетка Ченто

New
Каркас банкетки БруноНастоящее фото товара Каркас банкетки Бруно, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
79

Каркас банкетки Бруно

Другие товары из раздела мебель для прихожей

Настоящее фото товара Овальное зеркало Инвернесс , произведённого компанией ChiedoCover
от108 990
Оптовая цена
33

Овальное зеркало Инвернесс

Пуф Трейси, бирюзовыйНастоящее фото товара Пуф Трейси, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
48

Пуф Трейси, бирюзовый

Пуф Паданг, ледяная лавандаНастоящее фото товара Пуф Паданг, ледяная лаванда, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
45

Пуф Паданг, ледяная лаванда

Настоящее фото товара Консоль Валенса, произведённого компанией ChiedoCover
от180 990
Оптовая цена
37

Консоль Валенса

Распродажа
Консоль Кросс 115*30 сереброНастоящее фото товара Консоль Кросс 115*30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99057
36 990 ₽Оптовая цена
54

Консоль Кросс 115*30 серебро

В наличии 20 шт.