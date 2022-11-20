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Пуф Дали с ящиком велюр, молочный - фото 1Пуф Дали с ящиком велюр, молочный - фото 2Пуф Дали с ящиком велюр, молочный - фото 3Пуф Дали с ящиком велюр, молочный - фото 4Пуф Дали с ящиком велюр, молочный - фото 5

Пуф Дали с ящиком велюр, молочный

Артикул: CH-050-916
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Круглый пуф с ящиком на металлических ножках. Мягкая обивка выполнена из износостойкого велюра с декоративной отстрочкой по бокам. Металлические ножки черного цвета выдерживают нагрузку до 120 кг. Подпятники в основании ножек делают пуф более устойчивым и предотвращают скольжение. Под сидением имеется ящик для хранения мелочей, крышка полностью съемная. Пуфик станет отличным дополнением для спальни, прихожей или зала.
Высота пуфа: 44 см. Ширина: 43 см.
Размеры ящика для хранения: 26,5*30*30 см.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 40*40*47
Вес брутто: 5,600
Объем: 0,075

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота440 мм
  • Вес5.1 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • ОбивкаВелюр
  • Материал ножекметалл
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки400 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Вес упаковки5.60 кг

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