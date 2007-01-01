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Настоящее фото товара Пуф Шарлотта с ящиком велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Шарлотта с ящиком велюр синий
26 оценок
5 59045
9 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Пуф Шарлотта с ящиком велюр синий - фото 1Пуф Шарлотта с ящиком велюр синий - фото 2Пуф Шарлотта с ящиком велюр синий - фото 3Пуф Шарлотта с ящиком велюр синий - фото 4Пуф Шарлотта с ящиком велюр синий - фото 5
Распродажа

Пуф Шарлотта с ящиком велюр синий

Артикул: CH-026-273
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота440 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Пуф Шарлотта с ящиком велюр синий с металлическим основанием в золотом цвете

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота440 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес3 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера
  • Допустимая нагрузка150 кг
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки370 мм
  • Высота упаковки370 мм
  • Глубина упаковки460 мм
  • Вес упаковки3.7 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Габариты упаковки для логистики370
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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