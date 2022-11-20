Характеристики товара
Описание
Лаконичный круглый пуф на металлических ножках. Мягкая обивка выполнена из износостойкого велюра, тактильно приятный и долговечный материал. Металлические ножки черного цвета высотой 13 см. выдерживают нагрузку до 80 кг. Подпятники в основании ножек делают пуф более устойчивым и предотвращают скольжение. Под сидением имеется ящик для хранения мелочей, крышка полностью съемная. Пуфик станет отличным дополнением для спальни, прихожей или зала.
Высота пуфа: 41,5 см. Ширина: 40,5 см.
Основные характеристики
- Ширина405 мм
- Высота415 мм
- Глубина405 мм
- Вес5.7 кг
- Максимальная нагрузка80 кг
- ОбивкаВелюр
- Материал ножекметалл
- Цветзеленый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки380 мм
- Высота упаковки380 мм
- Глубина упаковки330 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Вес упаковки6.70 кг