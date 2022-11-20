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Пуфик Вельхео, венге, вельвет желтый - фото 1Пуфик Вельхео, венге, вельвет желтый - фото 2

Пуфик Вельхео, венге, вельвет желтый

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина850 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота440 мм
  • Вес7 кг
  • Материалрогожка
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • Цветжелтый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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