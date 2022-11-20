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Пуф Куб - фото 1

Пуф Куб

12 оценок
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Диван Cleo
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Диван Cleo

Характеристики товара

Описание

Опора - Пластик

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Основные характеристики

  • Высота440 мм
  • Ширина400 мм
  • Длина400 мм

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