Характеристики товара
Описание
Круглый пуф с ящиком на металлических ножках. Мягкая обивка выполнена из износостойкого велюра с декоративной отстрочкой по бокам. Металлические ножки черного цвета выдерживают нагрузку до 120 кг. Подпятники в основании ножек делают пуф более устойчивым и предотвращают скольжение. Под сидением имеется ящик для хранения мелочей, крышка полностью съемная. Пуфик станет отличным дополнением для спальни, прихожей или зала.
Высота пуфа: 44 см. Ширина: 43 см.
Размеры ящика для хранения: 26,5*30*30 см.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 40*40*47
Вес брутто: 5,600
Объем: 0,075
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина430 мм
- Высота440 мм
- Вес5.1 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- ОбивкаВелюр
- Материал ножекметалл
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки400 мм
- Высота упаковки400 мм
- Глубина упаковки470 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Вес упаковки5.60 кг