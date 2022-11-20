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          Фотография Пуф Drum Button от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Пуф Drum Button

          4.1
          Оптовая цена
          от 4 790 ₽
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          Пуф Drum Button

          4.1
          4790 ₽
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          Предыдущий товар в категории Пуф Self
          Пуф Self
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          Пуф Терамо

          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота490 мм
          • Ширина390 мм
          • Глубина390 мм
          • Материал каркасадерево

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