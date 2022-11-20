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Пуф Грейс квадрат с ящиком, велюр синий - фото 1Пуф Грейс квадрат с ящиком, велюр синий - фото 2Пуф Грейс квадрат с ящиком, велюр синий - фото 3Пуф Грейс квадрат с ящиком, велюр синий - фото 4Пуф Грейс квадрат с ящиком, велюр синий - фото 5

Пуф Грейс квадрат с ящиком, велюр синий

Артикул: CH-050-922
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный круглый пуф на металлических ножках. Мягкая обивка выполнена из износостойкого велюра, тактильно приятный и долговечный материал. Металлические ножки черного цвета высотой 13 см. выдерживают нагрузку до 80 кг. Подпятники в основании ножек делают пуф более устойчивым и предотвращают скольжение. Под сидением имеется ящик для хранения мелочей, крышка полностью съемная. Пуфик станет отличным дополнением для спальни, прихожей или зала.
Высота пуфа: 41,5 см. Ширина: 40,5 см.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 38*38*33
Вес брутто: 6,700
Объем: 0,050

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Основные характеристики

  • Ширина405 мм
  • Глубина405 мм
  • Высота415 мм
  • Вес5.7 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • ОбивкаВелюр
  • Материал ножекметалл
  • Цветсиний, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки330 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки6.70 кг

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