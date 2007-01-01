Пуфы с ящиком

Сначала популярные
Настоящее фото товара Пуф 01 К, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Пуф 01 К
Настоящее фото товара Пуф 05 К Клеопатра, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Пуф 05 К Клеопатра
Настоящее фото товара Пуф 04 К, произведённого компанией ChiedoCover
5 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Пуф 04 К
Настоящее фото товара Пуф 02 К Клеопатра, произведённого компанией ChiedoCover
5 290 ₽
Оптовая цена
5
Пуф 02 К Клеопатра
Настоящее фото товара Пуф 03 К, произведённого компанией ChiedoCover
4 300 ₽
Оптовая цена
5
Пуф 03 К
Настоящее фото товара Пуф 06 К, произведённого компанией ChiedoCover
4 300 ₽
Оптовая цена
4.6
Пуф 06 К
Настоящее фото товара Пуф 07 К, произведённого компанией ChiedoCover
4 300 ₽
Оптовая цена
4.9
Пуф 07 К
Настоящее фото товара Пуф 08 ЧГН, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Пуф 08 ЧГН
Настоящее фото товара Пуф Рио, произведённого компанией ChiedoCover
4 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Пуф Рио
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Ящик - пуф дерево, произведённого компанией ChiedoCover
6 470 ₽
Оптовая цена
4.1
Ящик - пуф дерево
Настоящее фото товара Ящик - пуф, произведённого компанией ChiedoCover
5 720 ₽
Оптовая цена
4.8
Ящик - пуф
Настоящее фото товара Пуф Лотос 1, произведённого компанией ChiedoCover
23 490 ₽
Оптовая цена
5
Пуф Лотос 1
Настоящее фото товара Пуф Лотос 2, произведённого компанией ChiedoCover
23 490 ₽
Оптовая цена
5
Пуф Лотос 2
Настоящее фото товара Пуф Лотос 3, произведённого компанией ChiedoCover
23 890 ₽
Оптовая цена
5
Пуф Лотос 3
Настоящее фото товара Пуф COMPACT, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Пуф COMPACT
Настоящее фото товара Пуф с отсеком для хранения Терракот, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Пуф с отсеком для хранения Терракот
Настоящее фото товара Пуф с отсеком для хранения Фуксия, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Пуф с отсеком для хранения Фуксия
Настоящее фото товара Пуф с отсеком для хранения Сирень, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Пуф с отсеком для хранения Сирень
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Настоящее фото товара Пуф с отсеком для хранения Пыльная роза, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Пуф с отсеком для хранения Пыльная роза
Настоящее фото товара Пуф с отсеком для хранения Пыльная роза малый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Пуф с отсеком для хранения Пыльная роза малый
Настоящее фото товара Пуф с отсеком для хранения Сиань, произведённого компанией ChiedoCover
5 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Пуф с отсеком для хранения Сиань
Настоящее фото товара Пуф с отсеком для хранения Сиань малый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
5
Пуф с отсеком для хранения Сиань малый
Настоящее фото товара Пуф с отсеком для хранения Амарантовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Пуф с отсеком для хранения Амарантовый
Настоящее фото товара Пуф с отсеком для хранения Салават розовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Пуф с отсеком для хранения Салават розовый
Настоящее фото товара Пуф с отсеком для хранения Сим желтый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Пуф с отсеком для хранения Сим желтый
Настоящее фото товара Пуф с крышкой Ревда леопард, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Пуф с крышкой Ревда леопард
Настоящее фото товара Пуф с крышкой Реймс, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Пуф с крышкой Реймс
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Пуф с крышкой Ресифи высокий, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Пуф с крышкой Ресифи высокий
Настоящее фото товара Пуф с крышкой Рошаль леопард, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Пуф с крышкой Рошаль леопард
Настоящее фото товара Пуф с крышкой Ресифи малый, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Пуф с крышкой Ресифи малый
Настоящее фото товара Пуф с крышкой на каркасе, произведённого компанией ChiedoCover
5 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Пуф с крышкой на каркасе
Настоящее фото товара Пуф с крышкой Фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Пуф с крышкой Фиолетовый
Настоящее фото товара Пуф с крышкой розовато-лиловый, произведённого компанией ChiedoCover
3 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Пуф с крышкой розовато-лиловый
Настоящее фото товара Пуф с крышкой Равэй, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Пуф с крышкой Равэй
Настоящее фото товара Пуф с крышкой Раднор, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Пуф с крышкой Раднор
Настоящее фото товара Пуф с крышкой Ракеланд, произведённого компанией ChiedoCover
5 700 ₽
Оптовая цена
4.6
Пуф с крышкой Ракеланд
Настоящее фото товара Пуф с крышкой Ранкин, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Пуф с крышкой Ранкин
Настоящее фото товара Пуф с крышкой Рарден, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Пуф с крышкой Рарден
Настоящее фото товара Пуф с крышкой Ратланд, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
5
Пуф с крышкой Ратланд
Настоящее фото товара Пуф с крышкой Рашмар, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Пуф с крышкой Рашмар
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Пуф с крышкой Редфилд, произведённого компанией ChiedoCover
5 700 ₽
Оптовая цена
4.2
Пуф с крышкой Редфилд
Настоящее фото товара Пуф с крышкой Редфорд, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Пуф с крышкой Редфорд
Настоящее фото товара Пуф с крышкой Реймонд, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Пуф с крышкой Реймонд
Настоящее фото товара Пуф с крышкой Рейтон, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Пуф с крышкой Рейтон

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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