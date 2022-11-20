Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Высота400 мм
- ОбивкаВелюр
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки3.80 кг
Пуфик Вельхео, венге, вельвет желтый
Пуфик Исэ, белая, рогожка серая
Пуфик Исэ, белая, рогожка коричневая
Пуфик Исэ, белая, рогожка черная
Пуфик Исэ, сосна, рогожка черная
Пуфик Исэ, орех, рогожка голубой
Пуфик Исэ, орех, велюр желтый
Пуфик Исэ, сосна, велюр бежевый
Пуфик Исэ, орех, велюр серый
Пуфик Исэ, белый, велюр коричневый
Банкетка Алегрете
Пуф Клайс велюр серый
Пуф Клайс велюр светло-серый
Каркас банкетки XX
Каркас банкетки Бруно
Каркас банкетки Максим
Банкетка Хаттсон, велюр коричневый, ножки бук