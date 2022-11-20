Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота350 мм
- Диаметр950 мм
- Обивкаэкокожа ECOstile black
- Материал ножекбук под лак
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул барный Оскар, вельвет серый
Шезлонг пластиковый GS 1009 белый
Кресло Kron M, экокожа черный
Кресло Tulip, черное/зеленая подушка
Барный комплект мебели Джордж, 6 посадочных мест, коричневый
Стул Джакомо
Стол стеклянный Kolonel черный
Напольное зеркало Кингстон Gold
Кресло Эль, черный
Набор кофейных столиков Tango, бежевый мрамор, белый
Пуф Kansas
Пуф Drum Button
Пуф ФЕЛИКС круглый серый / черный каркас
Пуф ФЕЛИКС круглый синий / черный каркас
Пуф Шарлотта с ящиком велюр синий
Пуф Halmar Minty, серый/ золото
Пуф Valen, серый
Пуф Аллен длинный, сиреневый
Пуфик Хрюша, бирюзовая
Пуф Скай, экокожа