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Пуф Акера, экокожа, ножки бук

Артикул: CH-053-298
14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота350 мм
  • Диаметр950 мм
  • Обивкаэкокожа ECOstile black
  • Материал ножекбук под лак
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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Пуф Акера, экокожа, ножки бук
Пуф Акера, экокожа, ножки букПуф Акера, экокожа, ножки бук
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Фото с производства

Фотография товара Пуф Акера от компании ChiedoCover.
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