Круглые пуфы

Оптовый прайсОтправим ВКонтакте или на почтуПолучить прайс-лист
Получите полный прайс-лист подборки Круглые пуфы
На почту
Вконтакте

Нажмите на кнопку и разрешите нам отправку сообщений, чтобы мы могли прислать вам ссылку на скачивание

Получить в сообщении ВК
Сначала популярные
Настоящее фото товара Пуф Оникс вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Пуф Оникс вельвет изумрудный
Настоящее фото товара Пуф Мира большой бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-46%
5 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Пуф Мира большой бирюзовый
Настоящее фото товара Пуф Мира большой фуксия, произведённого компанией ChiedoCover-46%
5 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
5
Пуф Мира большой фуксия
Настоящее фото товара Пуф Мира малый фуксия, произведённого компанией ChiedoCover-56%
3 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Пуф Мира малый фуксия
Настоящее фото товара Пуф Мира малый бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-56%
3 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Пуф Мира малый бирюзовый
Настоящее фото товара Пуф Авадхара, произведённого компанией ChiedoCover
9 230 ₽
Оптовая цена
4.6
Пуф Авадхара
Настоящее фото товара Пуф Аккерман, произведённого компанией ChiedoCover
10 140 ₽
Оптовая цена
4.5
Пуф Аккерман
Настоящее фото товара Пуф для холла Анжелика, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Пуф для холла Анжелика, круглый
Настоящее фото товара Пуф Диалог, модульная система, произведённого компанией ChiedoCover
9 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Пуф Диалог, модульная система
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Пуф Калипсо, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Пуф Калипсо
Настоящее фото товара Пуф Бочонок, произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Пуф Бочонок
Настоящее фото товара Пуф Джерри, вельвет, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
4 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Пуф Джерри, вельвет, оранжевый
Настоящее фото товара Пуф Джерри, вельвет, темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
4 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Пуф Джерри, вельвет, темно-бирюзовый
Настоящее фото товара Пуф Спутник Briz бук, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Пуф Спутник Briz бук
Настоящее фото товара Пуф Спутник Incanto венге, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Пуф Спутник Incanto венге
Настоящее фото товара Пуф Спутник Cross Cocoa венге, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Пуф Спутник Cross Cocoa венге
Настоящее фото товара Пуф Спутник Village венге, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Пуф Спутник Village венге
Настоящее фото товара Пуф Спутник Roxy венге, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Пуф Спутник Roxy венге
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Пуф Спутник Willy венге, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
5
Пуф Спутник Willy венге
Настоящее фото товара Пуф Спутник Nils бук, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
5
Пуф Спутник Nils бук
Настоящее фото товара Пуф Спутник Vitrage бук, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Пуф Спутник Vitrage бук
Настоящее фото товара Пуф Спутник Wave бук, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Пуф Спутник Wave бук
Настоящее фото товара Пуф Спутник Ultima бук, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Пуф Спутник Ultima бук
Настоящее фото товара Пуф Спутник Verdi бук, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Пуф Спутник Verdi бук
Настоящее фото товара Пуф Джерри велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
Новинка
4 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Пуф Джерри велюр пыльно-розовый
Настоящее фото товара Пуф Джерри велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover-17%
Новинка
4 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Пуф Джерри велюр изумрудный
Настоящее фото товара Пуф Мира большой пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover-46%
5 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Пуф Мира большой пыльно-розовый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Пуф Мира малый пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover-45%
4 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Пуф Мира малый пыльно-розовый
Настоящее фото товара Пуф Капитоне 650, произведённого компанией ChiedoCover
11 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Пуф Капитоне 650
Настоящее фото товара Пуф Капитоне 500, произведённого компанией ChiedoCover
10 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Пуф Капитоне 500

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют