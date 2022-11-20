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Пуф Клайс велюр зеленый

Артикул: CH-049-604
7 оценок
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Пуф Клайс велюр пыльно-розовый
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Пуф Клайс велюр пыльно-розовый

Характеристики товара

Описание

Компактный пуф с ящиком в лаконичном стиле. Мягкая обивка выполнена из износостойкого велюра, тактильно приятный и долговечный материал. Металлические ножки черного цвета высотой 26 см выдерживают нагрузку до 80 кг. Под сидением имеется ящик для хранения мелочей, крышка полностью съемная. Подпятники в основании ножек делают пуф более устойчивым и предотвращают скольжение.
Высота пуфа: 43 см. Ширина: 39,5 см.
Габариты ящика ГхШ: 13,5 х 35 см

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 37*37*19
Вес брутто: 4,200
Объем: 0,030

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Высота445 мм
  • Глубина430 мм
  • Вес3.6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Допустимая нагрузка80
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки370 мм
  • Высота упаковки370 мм
  • Глубина упаковки190 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки4.20 кг

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