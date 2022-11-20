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Пуф Калипсо - фото 1

Пуф Калипсо

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Пуф Альфа, Бета
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Пуф Альфа, Бета

Характеристики товара

Описание

Производство: Россия

Материал: Многослойная березовая фанера, хвойный брус, ЛДСП, хром


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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Размеры(ДхШхВ) Кат.1 Кат.2 Кат.3 Кат.4 Кат.5
Пуф 500мм 50х50х45 3790 4090 4390 4590 4890
Пуф 800мм 80х80х45 5190 5590 5990 6390 6690
Пуф 1000мм 100х100х45 6590 7290 7890 8590 9290

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