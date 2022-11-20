Характеристики товара
Описание
Производство: Россия
Материал: Многослойная березовая фанера, хвойный брус, ЛДСП, хром
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Производство: Россия
Материал: Многослойная березовая фанера, хвойный брус, ЛДСП, хром
|Размеры(ДхШхВ)
|Кат.1
|Кат.2
|Кат.3
|Кат.4
|Кат.5
|Пуф 500мм
|50х50х45
|3790
|4090
|4390
|4590
|4890
|Пуф 800мм
|80х80х45
|5190
|5590
|5990
|6390
|6690
|Пуф 1000мм
|100х100х45
|6590
|7290
|7890
|8590
|9290
Пуф Руби белый
Пуф Руби коричневый
Пуф Руби бежевый
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