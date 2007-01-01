Характеристики товара
Описание
Пуф для гостиной ФРЕД серый
Обит велюром высокой плотности серии BARKHAT-M.
Состав ткани: полиэстер - 100%. Плотность ткани 1м2: 284 г/м2.
Устойчивость к истиранию: >68 000 циклов по тесту Мартиндейла.
Материал каркаса - брус хвойных пород, ДСП.
База - пластик золотого цвета.
Пуф с местом для хранения некрупных предметов.
Упакован - 1 шт./1 кор.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина390 мм
- Глубина390 мм
- Высота до сиденья400 мм
- Вес5.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, золотой
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки5.50 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет