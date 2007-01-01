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Настоящее фото товара Пуф Фред, серый велюр/ золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Фред, серый велюр/ золотой каркас
31 оценка
3 69065
10 290 ₽
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Пуф Фред, серый велюр/ золотой каркас - фото 1Пуф Фред, серый велюр/ золотой каркас - фото 2Пуф Фред, серый велюр/ золотой каркас - фото 3
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Пуф Фред, серый велюр/ золотой каркас

Артикул: CH-026-202
31 оценка
Основные характеристики
  • Ширина390 мм
  • Глубина390 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Вес5.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Пуф для гостиной ФРЕД серый

Обит велюром высокой плотности серии BARKHAT-M.

Состав ткани: полиэстер - 100%. Плотность ткани 1м2: 284 г/м2.

Устойчивость к истиранию: >68 000 циклов по тесту Мартиндейла.

Материал каркаса - брус хвойных пород, ДСП.

База - пластик золотого цвета.

Пуф с местом для хранения некрупных предметов.

Упакован - 1 шт./1 кор.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина390 мм
  • Глубина390 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, золотой
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки5.50 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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