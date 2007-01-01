Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Банкетка Амадео, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
Банкетка Амадео, бежевая
12 оценок
5 990
Товар в корзине. Перейти
Банкетка Амадео, бежевая - фото 1Банкетка Амадео, бежевая - фото 2Банкетка Амадео, бежевая - фото 3Банкетка Амадео, бежевая - фото 4Банкетка Амадео, бежевая - фото 5

Банкетка Амадео, бежевая

Артикул: CH-051-265
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина760 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота470 мм
  • Вес5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Риззо, серый, 2600
Фотография товара Диван Риззо, серый, 2600 от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Гарда, велюр Гэлакси Лайт 09, ножки металл черный муар
Фотография товара Диван Гарда, велюр Гэлакси Лайт 09, ножки металл черный муар от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив березы; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Цвет ножек - белый; Ширина - 76; Глубина - 36; Высота - 47;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина760 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота470 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбежевый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от16 69064
45 990 ₽Оптовая цена

Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото

26
  • серый, серебряный
  • бежевый, золотой
  • черный, золотой
В наличии 32 шт.
Настоящее фото товара Банкетка Лумус, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Банкетка Лумус

30
Фотография товара Банкетка Эйти, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Эйти, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
120 590
Оптовая цена

Банкетка Эйти, бежевый

36
  • бежевый
  • белый
Фотография товара Банкетка Исэ, белая, рогожка серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Исэ, белая, рогожка серая, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Банкетка Исэ, белая, рогожка серая

42
Фотография товара Банкетка Исэ, венге, велюр желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Исэ, венге, велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Банкетка Исэ, венге, велюр желтый

34
  • бежевый, черный
  • синий, белый
  • коричневый, серый
Фотография товара Банкетка Taks, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Taks, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена

Банкетка Taks, велюр, серый

26
В наличии 27 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Банкетка Сторми с ящиком, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 69036
11 990 ₽Оптовая цена

Банкетка Сторми с ящиком, темно-синий

26
  • темно-серый
  • серый
  • темно-синий
  • бежевый, серый
В наличии 17 шт.
Фотография товара Банкетка Сатори, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Сатори, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
5 090

Банкетка Сатори, желтый

9
Фотография товара Банкетка Ноотропик, винный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Ноотропик, винный, произведённого компанией ChiedoCover
5 990

Банкетка Ноотропик, винный

10
Фотография товара Банкетка Селект, массив березы, агата компаньон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Селект, массив березы, агата компаньон, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Банкетка Селект, массив березы, агата компаньон

15
  • коричневый, золотой
  • бежевый, золотой

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Вешалка-плечики с кольцом, с перекладиной, произведённого компанией ChiedoCover
от190

Вешалка-плечики с кольцом, с перекладиной

6
Настоящее фото товара Вешало Юнион для одежды, произведённого компанией ChiedoCover
от28 190
Оптовая цена

Вешало Юнион для одежды

13
Настоящее фото товара Вешалка-плечики НВП-002, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Вешалка-плечики НВП-002

7
  • Вешалка-плечики НВП-001
  • белый
  • черный
Настоящее фото товара Вешало Мадрид для одежды, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Вешало Мадрид для одежды

5
Фотография товара Антивандальная вешалка Крэб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Антивандальная вешалка Крэб, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Антивандальная вешалка Крэб

46
Настоящее фото товара Вешало Эир для одежды, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490
Оптовая цена

Вешало Эир для одежды

12
Фотография товара Вешалка напольная Альберо Р11 венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка напольная Альберо Р11 венге, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Вешалка напольная Альберо Р11 венге

40
  • бежевый
  • черный
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Вешалка-плечики с крючком, с перекладиной, произведённого компанией ChiedoCover
от90

Вешалка-плечики с крючком, с перекладиной

13
Фотография товара Вешало Македония для одежды от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешало Македония для одежды, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена

Вешало Македония для одежды

13
Настоящее фото товара Вешалка-плечики НВП-004 белая, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Вешалка-плечики НВП-004 белая

15
  • Вешалка-плечики НВП-001
  • белый
  • черный

Другие товары из раздела банкетки

Распродажа
Фотография товара Банкетка Арт Деко, вельвет черный, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Арт Деко, вельвет черный, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от20 49067
60 990 ₽Оптовая цена

Банкетка Арт Деко, вельвет черный, золото

26
  • серый, серебряный
  • синий, серебряный
  • бежевый, золотой
  • черный, золотой
В наличии 28 шт.
Распродажа
Фотография товара Банкетка Болейн с ящиком велюр терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Болейн с ящиком велюр терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 69032
19 990 ₽Оптовая цена

Банкетка Болейн с ящиком велюр терракотовый

26
В наличии 30 шт.
Фотография товара Банкетка Б41, рогожка Craft, ножки металл RAL 7024 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Б41, рогожка Craft, ножки металл RAL 7024, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790

Банкетка Б41, рогожка Craft, ножки металл RAL 7024

12
Фотография товара Банкетка Taks, букле, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Taks, букле, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
13 590
Оптовая цена

Банкетка Taks, букле, капучино

26
В наличии 6 шт.В пути 30 шт.
Фотография товара Банкетка Террис, двухместная, бирюзовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Террис, двухместная, бирюзовая, произведённого компанией ChiedoCover
11 290

Банкетка Террис, двухместная, бирюзовая

12
Фотография товара Банкетка Террис, двухместная, ментоловая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Террис, двухместная, ментоловая, произведённого компанией ChiedoCover
11 290

Банкетка Террис, двухместная, ментоловая

6
Фотография товара Банкетка Сатори, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Сатори, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 090

Банкетка Сатори, темно-серый

7
Фотография товара Банкетка Ноотропик, сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Ноотропик, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990

Банкетка Ноотропик, сиреневый

5
Фотография товара Банкетка Ноотропик, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Ноотропик, синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 990

Банкетка Ноотропик, синий

15
Фотография товара Банкетка Ноотропик, с ящиком, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Ноотропик, с ящиком, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Банкетка Ноотропик, с ящиком, светло-серый

10

Товар в корзине

Банкетка Амадео, бежевая
Банкетка Амадео, бежевая
от 5 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Вешалка-плечики с кольцом, с перекладиной, произведённого компанией ChiedoCover
от190

Вешалка-плечики с кольцом, с перекладиной

6
Настоящее фото товара Вешало Юнион для одежды, произведённого компанией ChiedoCover
от28 190
Оптовая цена

Вешало Юнион для одежды

13
Настоящее фото товара Вешалка-плечики НВП-002, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Вешалка-плечики НВП-002

7
  • Вешалка-плечики НВП-001
  • белый
  • черный
Настоящее фото товара Вешало Мадрид для одежды, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Вешало Мадрид для одежды

5

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности