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Пуфик Pancakes low

Артикул: CH-066-320
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Пуфик Pancakes low с ёмкостью для хранения — стильный предмет мебели для вашего дома. Круглая форма, состоящая из двух половинок, напоминает миндальное пирожное макарон. Нежность, в который спрятана функциональность. Используйте его в прихожей, гостиной, спальне, детской, коридоре.Дизайнерский пуф — гармоничное дополнение к туалетному или журнальному столику, креслу, дивану. Мягкая фактурная обивка напоминает мех. Смотрится привлекательно, сохраняет тепло и дарит приятные тактильные ощущения. Устойчивый каркас выполнен из массива дерева. В «тайнике» можно хранить нужные мелочи. Эргономичный пуф Pancakes low легко переносить и группировать с разными предметами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота360 мм
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветзеленый
  • Обивкамех

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки390 мм
  • Объём упаковки0.11 м3

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