Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина350 мм
- Глубина350 мм
- Высота410 мм
- Вес2.700 кг
- Максимальная нагрузка80 кг
- Материалметалл, велюр
- Цветрозовый
- Страна изготовленияРоссия
- Каркасфанера
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки340 мм
- Высота упаковки440 мм
- Глубина упаковки340 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Вес упаковки3.50 кг
- Габариты упаковки для логистики34*34*44