Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота380 мм
- Диаметр900 мм
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольяметалл
- Цветсеребряный, прозрачный
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