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Стол журнальный Platner

Артикул: CH-050-350
6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота380 мм
  • Диаметр900 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл
  • Цветсеребряный, прозрачный

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