Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Диаметр420 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
Стол круглый журнальный
Стол журнальный
Стол десертный
Стол Престиж
Стол квадратный журнальный
Стол журнальный Фараон
Стол обеденный раздвижной
Стол обеденный раздвижной квадратный
Стол круглый 1,0 раздвижной
Стол круглый 1,26 раздвижной
Светильник Citilux Стамп
Бра (Настенный) светодиодный Citilux Декарт-6
Бра (Настенный) светодиодный Citilux Декарт Плюс
Люстра потолочная Citilux Эдисон Венге + Бронза
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