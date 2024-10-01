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Пуфик Tan-tan

Артикул: CH-066-318
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Каркасный пуфик Tan-tan поддерживает тренд на плавные формы в интерьере. Круглое сиденье на «ножке» вызывает ассоциацию с грибом-дождевиком. Необычная форма, мягкая меховая обивка зададут креативную тональность, поддержат высокий уровень визуального и тактильного комфорта в пространстве.Tan-tan поможет сформировать вам дружелюбную локацию для отдыха и общения, выручит в любой точке, когда необходимо «заземлиться» для каких-либо дел или просто отдохнуть. Может выступать как самостоятельный предмет мебели, так и в качестве стильного дополнения к дивану, креслу, кровати, журнальному столику.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота410 мм
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбежевый
  • Обивкамех

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки420 мм
  • Высота упаковки420 мм
  • Глубина упаковки420 мм
  • Объём упаковки0.07 м3

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