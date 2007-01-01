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Настоящее фото товара Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 антрацит
49 оценок
35 990
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Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 антрацит - фото 1Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 антрацит - фото 2Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 антрацит - фото 3

Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 антрацит

Артикул: CH-012-454
49 оценок
Основные характеристики
  • Ширина730 мм
  • Глубина1870 мм
  • Высота440 мм
  • Вес16 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Пластиковый плетеный шезлонг изготовлен из качественного пластика с имитацией плетения натурального ротанга, который отличает повышенная прочность, стойкость к ультрафиолету и минусовым температурам (до 20 градусов). Он отлично дополнит зону отдыха у бассейна или на пляже.

Наклон широкой и удобной спинки регулируется в 5 положениях, позволяя принять наиболее комфортную позицию во время отдыха. Для транспортировки по пляжной зоне в ножках установлены два небольших колеса. Шезлонг не занимает много места при хранении, т.к. штабелируется. Максимальная допустимая нагрузка составляет 160 кг.
Матрас выполнен из полиэстера - прочного и долговечного материала, устойчивого к загрязнениям, выгоранию, воздействию кислот, растворителей, насекомых.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина730 мм
  • Глубина1870 мм
  • Высота440 мм
  • Вес16 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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