Фотография Кресло пластиковое складное Darsena, белый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Кресло пластиковое складное Darsena, белый

4.9
Оптовая цена
от 7 590 ₽
При покупке от 10 штук.Оптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло пластиковое складное Darsena, белый
Кресло пластиковое складное Darsena, белый
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Кресло пластиковое складное Darsena, белый

4.9
7590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина645 мм
  • Высота до сиденья445 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес7,7 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота1135 мм

Популярные варианты обивки

BrownBrownСтарая розаСтарая роза16163535ДжинсДжинс1111100100КапучиноКапучиноLilacLilacMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 1TEMPO 1Montana 032Montana 032515515BlackBlack0808808072720404
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