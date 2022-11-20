Фотография Шезлонг пластиковый GS 1009 капучино от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Шезлонг пластиковый GS 1009 капучино

4.3
Оптовая цена
от 15 190 ₽
При покупке от 5 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Шезлонг пластиковый GS 1009 капучино
Шезлонг пластиковый GS 1009 капучино
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Шезлонг пластиковый GS 1009 капучино

4.3
15190 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота440 мм
  • Ширина730 мм
  • Глубина1870 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес14 кг

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