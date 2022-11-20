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Скамья-глайдер Уоллесия - фото 1

Скамья-глайдер Уоллесия

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Скамья-глайдер Турнэ

Характеристики товара

Описание

2-х местная скамья-глайдер горизонтально "парит" над поверхностью вперед-назад, а не качается. Ее легкое бесшумное раскачивание вперед-назад помогает полностью расслабиться. Система глайдер состоит из неподвижного основания-рамы и качающейся над ним скамьи. Скамья и основание соединяются между собой при помощи четырёх кронштейнов – подвесов маятникового типа. В основаниях каждого кронштейна вмонтировано 2 подшипника, которые обеспечивают бесшумное и плавное парение над поверхностью. Длина шарниров ограничивает амплитуду колебания. Пиковая нагрузка 200 кг.

Вес: 17,48 кг
Высота: 105,5 см
Ширина: 117,5 см
Длина: 80 см
Упаковка (Д*Ш*В): 102х81х16 см
Упаковка (объем): 0,132 м3
Упаковка (вес): 17,79 кг

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Основные характеристики

  • Высота1055 мм
  • Ширина1175 мм
  • Длина800 мм
  • Вес17.5 кг
  • Материал каркасасосна

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