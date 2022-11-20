Табурет пластиковый Poggio, агава

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Табурет пластиковый Poggio, белый
Табурет пластиковый Poggio, белый
Следующий Табурет прозрачный барный Fox
Табурет пластиковый Poggio, белый

Характеристики товара

Описание

удобный табурет, который также можно использовать и как подставку для ног. Основная конструкция табурета сделана из одного перфорированного стекловолоконного листа, украшенного квадратным узором, который добавляет нотку нетрадиционного стиля в наружную среду

Особенности:
Табурет выполнен из стеклопластика, преимуществами которого являются долговечность, устойчивость к воздействию коррозии и солнцу. Прочность структуры стеклопластика можно сравнить с показателями стали, при этом изделия из стеклопластика в разы легче металлических.
Табурет штабелируется для удобного хранения и транспортировки.
Оснащен нескользящими ножками, поэтому его можно разместить возле бассейна

Количество в упаковкемм4 шт
Размер упаковки565х560х560 мм
Вес брутто12.3 кг
Максимальное штабелирование12 шт
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота440 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина415 мм
  • Вес2.7 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.18 м3

Другие товары из раздела

Табурет прозрачный барный Fox черныйНастоящее фото товара Табурет прозрачный барный Fox черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
7

Табурет прозрачный барный Fox черный

В наличии 20 шт.
Шезлонг-лежак пластиковый Pacific черныйНастоящее фото товара Шезлонг-лежак пластиковый Pacific черный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 390
Оптовая цена
5

Шезлонг-лежак пластиковый Pacific черный

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
11

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 890
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
6

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Золотой, пластиковый

С этим товаром покупают

Стул Хит 20мм Лайт - серебро, рогожка сераяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм Лайт - серебро, рогожка серая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 39027
1 890 ₽
6

Стул Хит 20мм Лайт - серебро, рогожка серая

Стул Азия 25мм - гладкий каркасНастоящее фото товара Стул Азия 25мм - гладкий каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от2 05011
2 280 ₽
14

Стул Азия 25мм - гладкий каркас

Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 800
15

Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ

Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
7

Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех

Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовыйНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
11Хит

Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовый

Стул пластиковый Miss Bibi, белый, янтарныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, белый, янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена
6

Стул пластиковый Miss Bibi, белый, янтарный

В наличии 12 шт.