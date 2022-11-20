Кресло пластиковое Super Elegant Monobloc, белый

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Характеристики товара

Описание

Кресло Elegant, выполненное в соответствии со всеми европейскими стандартами качества и безопасности, гармонично впишется в любой интерьера вашего загородного дома или дачного участка. это пластиковое кресло для дачи поражает благородством форм, продуманной до мелочей конструкцией и невероятной прочностью

Размер упаковки: 2280х630х700 мм

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Основные характеристики

  • Высота910 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес3.5 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Объём упаковки1.01 м3

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