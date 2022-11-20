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          Фотография Шезлонг-лежак плетеный Monaco Sunbed от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Шезлонг-лежак плетеный Monaco Sunbed

          4.3
          Оптовая цена
          от 105 090 ₽
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          Шезлонг-лежак плетеный Monaco Sunbed
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          Шезлонг-лежак плетеный Monaco Sunbed

          4.3
          105090 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота510 мм
          • Ширина770 мм
          • Глубина2000 мм
          • Материал каркасапластик
          • Вес17 кг

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