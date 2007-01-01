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Настоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло пластиковое Air XL, белый
37 оценок
10 190
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Кресло пластиковое Air XL, белый

Артикул: CH-026-765
37 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Кресло пластиковое Air XL, желтый от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Кресло пластиковое Air XL, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Легкое, как сам воздух, но при этом прочное кресло Air XL изготавливается из полипропилена, упрочненного стекловолокном, полученным с использованием новейшего поколения технологий формования пластмасс под давлением.
Пластиковые кресла серии Air с перфорированными сиденьем и спинкой станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, пластиковые кресла Air можно использовать в том числе и на открытых площадках.
Особенности:
- изготовлено из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- армировано стекловолокном;
- штабелируемое - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес3.8 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки760 мм
  • Глубина упаковки940 мм
  • Объём упаковки0.41 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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