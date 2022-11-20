Характеристики товара
Описание
Пластиковый барный стул Igloo Barstool из переработанного поликарбоната
Штабелируемый.
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов
Размер упаковки:
640х490х1260 мм
Вес брутто:
14.6 кг
Основные характеристики
- Высота1160 мм
- Высота до сиденья740 мм
- Ширина470 мм
- Глубина540 мм
- Вес5.5 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветпрозрачный
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.39 м3