Стул барный прозрачный Igloo, прозрачный

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Характеристики товара

Описание

Пластиковый барный стул Igloo Barstool из переработанного поликарбоната
Штабелируемый.
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов

Размер упаковки:
640х490х1260 мм

Вес брутто:
14.6 кг

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Основные характеристики

  • Высота1160 мм
  • Высота до сиденья740 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветпрозрачный
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.39 м3

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