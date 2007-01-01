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Настоящее фото товара Стул барный прозрачный Igloo, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный прозрачный Igloo, прозрачный
49 оценок
22 990
Товар в корзине. Перейти
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Стул барный прозрачный Igloo, прозрачный

Артикул: CH-026-869
49 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота1160 мм
  • Высота до сиденья740 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Пластиковый барный стул Igloo Barstool из переработанного поликарбоната
Штабелируемый.
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота1160 мм
  • Высота до сиденья740 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветпрозрачный
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки640 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Глубина упаковки1260 мм
  • Вес упаковки14.60 кг
  • Объём упаковки0.40 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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