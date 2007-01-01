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Скамейка Бульвар без подлокотников, 1500 - фото 1

Скамейка Бульвар без подлокотников, 1500

Артикул: CH-057-615
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота860 мм
  • Вес30 кг
  • Материалдерево
  • Цветкрасный, коричневый, черный

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от 12 490
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