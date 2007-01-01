Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1500 мм
- Ширина800 мм
- Высота860 мм
- Вес30 кг
- Материалдерево
- Цветкрасный, коричневый, черный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацит
Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацит