Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Ширина400 мм
- Высота460 мм
- Вес300 кг
- Материалбетон, дерево
- Цветсерый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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