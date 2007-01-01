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Настоящее фото товара Скамья Гастро, массив дуба, произведённого компанией ChiedoCover
Скамья Гастро, массив дуба
42 оценки
11 590
Товар в корзине. Перейти
Скамья Гастро, массив дуба - фото 1Скамья Гастро, массив дуба - фото 2Скамья Гастро, массив дуба - фото 3
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Скамья Гастро, массив дуба

Артикул: CH-029-283
42 оценки
Основные характеристики
  • Длина1400 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота450 мм
  • Материалмассив
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота450 мм
  • Материалмассив

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
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