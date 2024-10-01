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Столик пластиковый журнальный Bandi, антрацит - фото 1

Столик пластиковый журнальный Bandi, антрацит

Артикул: CH-066-616
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол выполнен из стеклопластика, который является легким, долговечным и нетоксичным сырьем, изделие пригодно для вторичной переработки. Материал равномерно окрашен нетоксичными пигментами, не выцветает под воздействием УФ-лучей. Устойчивая конструкция, нескользящие накладки на ножках. Матовая структура и цвет. Возможность штабелирования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Диаметр500 мм
  • Вес2,4 кг
  • Материалстеклопластик
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветантрацит
  • Страна изготовленияИталия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.12 м3

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