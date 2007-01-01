Характеристики товара
Описание
Стол круглый складной пластиковый Кейт 160, стальной каркас, полиэтилен высокой плотности HDPE
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Ширина1600 мм
- Глубина1600 мм
- Высота740 мм
- Диаметр1600 мм
- Вес25 кг
- Максимальная нагрузка400 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольясталь
- Цветбелый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1610 мм
- Высота упаковки1610 мм
- Глубина упаковки65 мм
- Вес упаковки28.5 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Габариты упаковки для логистики1610
- Изделия стопируютсяНет