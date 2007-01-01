Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Кейт 160 круглый складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Кейт 160 круглый складной пластиковый
26 оценок
21 8906
23 090 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Кейт 160 круглый складной пластиковый - фото 1Стол Кейт 160 круглый складной пластиковый - фото 2Стол Кейт 160 круглый складной пластиковый - фото 3Стол Кейт 160 круглый складной пластиковый - фото 4
Распродажа

Стол Кейт 160 круглый складной пластиковый

Артикул: CH-017-888
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Ширина1600 мм
  • Глубина1600 мм
  • Высота740 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол складной Уитни, белый
Фотография товара Стол складной Уитни, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Кейт круглый Коктейльный
Фотография товара Стол Кейт круглый Коктейльный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол круглый складной пластиковый Кейт 160, стальной каркас, полиэтилен высокой плотности HDPE

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина1600 мм
  • Глубина1600 мм
  • Высота740 мм
  • Диаметр1600 мм
  • Вес25 кг
  • Максимальная нагрузка400 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольясталь
  • Цветбелый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1610 мм
  • Высота упаковки1610 мм
  • Глубина упаковки65 мм
  • Вес упаковки28.5 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Габариты упаковки для логистики1610
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол складной Монифит, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Монифит, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стол складной Монифит, белый

198
В наличии 76 шт.
Фотография товара Стол складной Раунд 150, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Раунд 150, белый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена

Стол складной Раунд 150, белый

142
В наличии 102 шт.
Хит
Фотография товара Стол складной Раунд 180, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Раунд 180, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 090
Оптовая цена

Стол складной Раунд 180, белый

30
В наличии 48 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол-чемодан Кейт складной круглый 150/74 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-чемодан Кейт складной круглый 150/74, произведённого компанией ChiedoCover
от12 19036
18 990 ₽Оптовая цена

Стол-чемодан Кейт складной круглый 150/74

26
В наличии 111 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 09033
8 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый

26
  • коричневый
  • белый
В наличии 1616 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 180 складной пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 180 складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 180 складной пластиковый

26
В наличии 307 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт круглый Коктейльный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт круглый Коктейльный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49013
11 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт круглый Коктейльный

26
В наличии 25 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 116 круглый складной пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 116 круглый складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 29031
11 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 116 круглый складной пластиковый

26
В наличии 237 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19036
7 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый

26
В наличии 876 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 69016
31 490 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый

26
В наличии 248 шт.В пути 100 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Складной стол Виктория 180, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Складной стол Виктория 180, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Складной стол Виктория 180, белый

147
В наличии 536 шт.
Фотография товара Стол складной Виктория 150, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стол складной Виктория 150, белый

114
В наличии 134 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кейт складной пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кейт складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49023
4 490 ₽Оптовая цена

Стул Кейт складной пластиковый

26
  • белый
  • коричневый
  • черный
В наличии 153 шт.В пути 100 шт.

Другие товары из раздела складные столы

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 4908
3 790 ₽

Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный, без отбойников

497
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2700*900, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2700*900, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090

Стол Лидер 2, 2700*900, орех, черный

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 9, д700, венге, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, д700, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39026
3 190 ₽

Стол Лидер 9, д700, венге, черный

5
  • белый
  • коричневый
  • венге
  • дуб сонома
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, серый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, серый, белый

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, черный, каркас - черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, черный, каркас - черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 4908
3 790 ₽

Стол Лидер 1, черный, каркас - черный

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*900, бук, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900, бук, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390

Стол Лидер 1, 1500*900, бук, серебро

15
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2700х900, золотой, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2700х900, золотой, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 1902
6 290 ₽

Стол Лидер 2, 2700х900, золотой, венге

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2000*900, бук, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2000*900, бук, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890

Стол Лидер 2, 2000*900, бук, золотой

6
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*900, серый, черный, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900, серый, черный, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590

Стол Лидер 1, 1500*900, серый, черный, кромка ПВХ

11
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт складной 150, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт складной 150, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 69019
6 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт складной 150, серый

26
  • белый
  • серый
В наличии 473 шт.В пути 100 шт.

Товар в корзине

Стол Кейт 160 круглый складной пластиковый
Стол Кейт 160 круглый складной пластиковый
от 21 890
23 090 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Складной стол Виктория 180, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Складной стол Виктория 180, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Складной стол Виктория 180, белый

147
В наличии 536 шт.
Фотография товара Стол складной Виктория 150, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стол складной Виктория 150, белый

114
В наличии 134 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кейт складной пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кейт складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49023
4 490 ₽Оптовая цена

Стул Кейт складной пластиковый

26
  • белый
  • коричневый
  • черный
В наличии 153 шт.В пути 100 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности