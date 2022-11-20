Характеристики товара
Описание
Стол круглый, 160*74 см. Для каркаса используется стальная труба особой прочности 32*1 мм, а столешница, толщиной 5 см, выполнена из 100% не переработанного полиэтилена HDPE (полиэтилен высокой плотности). Считается одним из более безопасных видов пластика. HDPE пластик выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударной нагрузке, эластичен в диапазоне температур от –70 до +100 °С.
Устойчив к щелочам, кислотам и другим неорганическим агрессивным жидкостям, растительным и минеральным маслам.
Упаковка - белый картон, по 1 шт. в коробке.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 161*161*6,5 см.
Масса брутто: 25 кг.
Объем: 0,1685
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина1600 мм
- Длина1600 мм
- Диаметр1600 мм
- Вес24 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольясталь
- Максимальная нагрузка400 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1610 мм
- Высота упаковки1610 мм
- Глубина упаковки65 мм
- Объём упаковки0.17 м3
- Вес упаковки25 кг