Характеристики товара
Описание
Стол Klint – воплощение прочности, надежности и изысканного вкуса. Каркас стола выполнен из массива дуба, известного своей долговечностью и уникальной текстурой, придающей мебели неповторимый вид.
Такой стол станет настоящим украшением интерьера, демонстрируя ваш статус и отличный вкус.
Качественный, массивный и удобный стол Klint – подойдет как для работы, так и для душевных семейных обедов или ужинов.
МАССИВ КАРКАСА: дуб натуральный
СТОЛЕШНИЦА: шпонированное мдф/шпон дуба, диаметр столешницы – 1000 мм
Изготавливается под заказ
Срок изготовления — 30 дней
При заказе можно выбрать цвет покрытия древесины и необходимый диаметр столешницы – от 800 до 1200 мм
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр1000 мм
- Вес50 кг
- Материал столешницыМДФ, шпон, дуб
- Материал каркасамассив дуба
- Цветбежевый, белый
- Страна изготовленияРоссия