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Стол Klint бежевый

Артикул: CH-053-504
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Характеристики товара

Описание

Стол Klint – воплощение прочности, надежности и изысканного вкуса. Каркас стола выполнен из массива дуба, известного своей долговечностью и уникальной текстурой, придающей мебели неповторимый вид.
Такой стол станет настоящим украшением интерьера, демонстрируя ваш статус и отличный вкус.

Качественный, массивный и удобный стол Klint – подойдет как для работы, так и для душевных семейных обедов или ужинов.

МАССИВ КАРКАСА: дуб натуральный
СТОЛЕШНИЦА: шпонированное мдф/шпон дуба, диаметр столешницы – 1000 мм

Изготавливается под заказ
Срок изготовления — 30 дней

При заказе можно выбрать цвет покрытия древесины и необходимый диаметр столешницы – от 800 до 1200 мм

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Вес50 кг
  • Материал столешницыМДФ, шпон, дуб
  • Материал каркасамассив дуба
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияРоссия

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